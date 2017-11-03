Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд, чтобы сделать школьные учебники бесплатными

Защитник прав человека Армении Арман Татоян обратился в Конституционный суд с запросом о том, насколько соответствует Конституции Армении плата за школьные учебники. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

В частности, закон об образовании говорит, что школьные учебники являются бесплатными для учеников 1-4-х классов, тогда как по Конституции Армении среднее образование в государственных учебных заведениях является бесплатным.

В создавшейся ситуации, фактически, взимание «скрытой платы» ставит под угрозу право ребенка на бесплатное среднее образование.

Причем, в законе нет нормативов об освобождении от оплаты какими-либо правовыми актами для уязвимых групп населения, оставляя регулирование на усмотрение педсоветов и учсоветов. Изучение заявлений на имя Защитника прав человека Армении показывает, что для родителей и учеников это вызывает ряд проблем.