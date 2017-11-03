В 2018 году Армения не намерена открывать в Джавахке консульство. Как передает «Арменпресс», об этом на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос депутата НС Армении от РПА Ширака Торосяна.

Председатель земляческого союза «Джавахк», депутат парламента Армении Ширак Торосян спросил Шаварша Кочаряна, планируется ли в 2018 году открыть консульство РА в Джавахке.

«Подобных планов для 2018 года нет, поскольку это дорогое удовольствие, прошу понять правильно. Министерство не видит необходимости в этом, поскольку в Тбилиси есть посольство Армении, действует также Генеральное консульство РА в Батуми», – заявил в ответ заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.