Следующее заседание совета глав правительств СНГ состоится в июне в Таджикистане

Следующее заседание совета глав правительств СНГ состоится в июне следующего года в Таджикистане. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил глава исполкома союза Сергей Лебедев на заседании совета в пятницу.

"По предложению Республики Таджикистан было принято решение провести очередное заседание совета глав правительств 1 июня 2018 года в Душанбе", - заявил он.





