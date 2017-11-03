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Скончался приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте 27 октября Эдвард Григорян


Ночью скончался приговоренный к пожизненному заключению по делу о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года Эдвард Григорян.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений Министерства юстиции Армении.

Отбывающий наказание в УИУ «Нубарашен» Григорян почувствовал боли в области сердца. На машине «Скорой помощи» он был доставлен в медцентр «Эребуни», где скончался.

О диагнозе пока ничего не известно. Проводится экспертиза.

Как известно, 27 октября 1999 года, на последнем заседании трехдневного заседания Национального Собрания во время вопросов и ответов НС – правительство, в зал заседаний парламента ворвались пять вооруженных лиц и открыли огонь по депутатам парламента и членам правительства. Погибли председатель НС Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, заместители председателя НС Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Генрих Абраамян, Арменак Арменакян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

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