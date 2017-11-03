Москва готовится принять 21 млн туристов в 2018 году

Туристический поток в Москву в 2018 году может достичь 21 млн человек, из которых около 1 млн будут болельщиками на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу в рамках проходящих в китайской столице "Дней Москвы в Пекине" в беседе с российскими журналистами заявил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко.

"Мы ждем больше 21 млн туристов в Москве и около 1 млн футбольных болельщиков. Это большая цифра для Москвы", - указал он.

Матчи чемпионата пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе "Лужники".