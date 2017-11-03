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Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру нового главы ФРС


Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Джерома Пауэлла, выдвинутого в четверг на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, центробанка страны). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер в четверг объявил о назначении Пауэлла на должность председателя ФРС. Решение президента должен одобрить Сенат Конгресса США. Трамп, а за ним и представители Белого дома, выразили уверенность в том, что сенаторы утвердят данное назначение. Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джанет Йеллен истекает 3 февраля 2018 года.



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