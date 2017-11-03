Apple зафиксировала прибыль в размере $10,7 млрд по итогам финансового квартала

Американская корпорация Apple по итогам минувшего финансового квартала, завершившегося 30 сентября, зафиксировала чистую прибыль в размере $10,7 млрд ($2,07 за акцию). Такие данные следуют из опубликованного в четверг финансового отчета компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По итогам аналогичного квартала в прошлом году прибыль компании составляла около $9 млрд ($1,67 за акцию). Выручка Apple за последние три месяца возросла на 12,2%, до почти $52,6 млрд. Из них $28,8 млрд (около 55%) пришлось на продажи смартфонов iPhone.

Такие данные превзошли прогнозы экспертов, ожидавших, в частности, общую выручку на уровне не более $50,7 млрд. При этом в самой Apple прогнозируют, что в наступившем квартале, на который приходятся новогодние праздники и высокие продажи, выручка корпорации составит в районе $84-87 млрд.

Продажи iPhone за прошедший квартал составили около 46,7 млн единиц, также превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших, что компании удастся реализовать 46,4 млн смартфонов. В пятницу Apple начинает продажи своего новейшего iPhone X.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд