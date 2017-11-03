Армения получит возможность увеличить объемы поставляемого из Ирана газа
11:25, 3 Ноябрь, 2017
После завершения строительства высоковольтной линии электропередач Армения –Иран третьей очереди, Армения получит возможность увеличить объемы поставляемого из Ирана газа. Как передает «Арменпресс», об этом на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.«Когда мы завершим строительство высоковольтной линии электропередач Армения –Иран третьей очереди, Армения получит возможность увеличить объемы поставляемого из Ирана газа. В данный момент, труба, по которой мы получаем из Ирана газ, используется на 20-25% своей пропускной спосбности. Сейчас мы не можем использовать ее с большей мощностью, поскольку мы получаем газ из Ирана в обмен на электроэнергию. В данный момент у нас не хватает мощностей на экспорт большего объема электроэнергии»,- сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.