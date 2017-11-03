После завершения строительства высоковольтной линии электропередач Армения –Иран третьей очереди, Армения получит возможность увеличить объемы поставляемого из Ирана газа. Как передает «Арменпресс», об этом на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.