Reuters: ВВС США, Японии и Южной Кореи провели учения в небе над Корейским полуостровом

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B провели в четверг совместные маневры с истребителями Республики Корея и Японии в воздушном пространстве Южной Кореи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВВС США.

По информации ВВС США, учения не были ответом на "какое-либо из последних событий" на Корейском полуострове. Reuters отмечает, что в ходе маневров авиационная группа пролетела над южнокорейским полигоном в провинции Канвондо.