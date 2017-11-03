Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь

Мужская сборная Армении по шахматам встретится со сборной Азербайджана


Перед шестым туром командного чемпионата Европы по шахматам мужская сборная Армении делит 2-5 места, набрав 8 очков. Лидирует  команда Хорватии.

Как передает «Арменпресс», сегодня наши шахматисты сыграют со сборной Азербайджана. Женская сборная Армении занимает 13-е место, и в шестом туре сегодня сыграет сборной Венгрии.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации