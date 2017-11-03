Турецкие судьи подали иск против президента и премьер-министра Турции Эрдогана и Йылдырыма

Группа юристов, возглавляемая председателем Союза судей и прокуроров Анкары (YARSAV) Омером Фаруком Эминагоглу, подала в суд на президента и премьер-министра Турции Эрдогана и Йылдырыма, а также на подавших недавно в отставку мэров турецких городов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Diken.

В поданном заявлении сказано, что Эрдоган и Йылдырым, а также подавшие недавно в отставку мэры турецких городов нарушили «конституционный строй» и «препятствовали осуществлению политических прав».

В частности, председатель Союза судей и прокуроров Анкары (YARSAV) Омер Фарук Эминагоглу подчеркивает, что в отставку мэры турецких городов подали не добровольно, а по требованию и под давлением лидеров партии власти «Справедливость и развитие».

Напомним, что по требованию Эрдогана в отставку подали мэры турецких городов Стамбула, Дюздже, Нигде, Бурсы, Анкары и Балыкесира.

Примечательно, что после своей отставки мэр Балыкесира Ахмет Эдип Угур заявил о выходе из партии «Справедливость и развитие». По его словам, он подал в отставку из-за прозвучавших в его адрес угроз.