Каких-либо проблем в вопросе подписания в ноябре нового соглашения Армения-ЕС не видим: заместитель министра иностранных дел Армении

Армения не видит каких-либо проблем в вопросе подписания 24 ноября нового соглашения Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопрос депутата НС Армении от блока «Царукян» Ваге Энфиаджяна.

Депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян спросил замглавы МИД РА, видит ли он проблемы, препятствия на пути подписания соглашения РА-ЕС. «Каких-либо проблем в вопросе подписания 24 ноября нового соглашения Армения-ЕС не видим», – сказал Кочарян.

На вопрос депутата о том, планирует ли Армения в 2018 году войти в новые международные структуры, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян ответил: