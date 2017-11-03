Мирное урегулирование карабахского конфликта и международное признание Геноцида армян: приоритеты внешней политики Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, при обсуждении проекта государственного бюджета на 2018 год, представил приоритеты внешней политики Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он высказался на Совместном заседании Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Осуществление внешнеполитического курса будет направлено на мирное урегулирование карабахской проблемы – на основе основополагающих норм и принципов международного права, в частности права народов на самоопределение, заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

По словам Шаварша Кочаряна, работы будут направлены также на укрепление военно-политического компонента системы внешней безопасности, международное признание и осуждение Геноцида армян в Османской империи 1915 года, предупреждение преступления геноцида.

«Мы продолжим также активную работу в контексте двусторонних отношений с различными партнерами. В многостороннем формате также продолжим работу по различным направлениям: активное участие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продолжительное углубление сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, расширение всеобъемлющего партнерства с ЕС, более активная вовлеченность в работу в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций», – перечислил Шаварш Кочарян.

Он напомнил, что в 2018 году в Армении состоится конференция Франкофонии, продолжится диалог с НАТО, будет обращено серьезное внимание на экономическую составляющую внешней политики и пр. При этом Шаварш Кочарян сообщил, что в программе их деятельности появился новый пункт: «МИД Армении должен по возможности оказывать содействие парламентской дипломатии».