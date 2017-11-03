В Ташкенте открылось заседание совета глав правительств стран СНГ

Заседание совета глав правительств (СГП) стран-членов СНГ открылось в пятницу в Ташкенте, его участники планируют рассмотреть 19 вопросов в экономической, финансовой и политической сферах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Заседание СГП СНГ проводится в Ташкенте впервые. В нем принимают участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Азербайджан и Туркмения на заседании будут представлены на уровне заместителей премьер-министров, Молдавия — полномочным представителем при уставных и других органах СНГ.

В узком формате предполагается провести свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также согласовать дату проведения очередного заседания СГП.

В повестку заседания включено 19 вопросов. В частности, его участники планируют принять заявление о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям, а также решение о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.