Многие лифты в Ереване пока не исчерпали эксплуатационный 25-летний ресурс: детализирует эксперт

Несмотря на эксплуатационный 25-летний ресурс, многие лифты в Ереване пока не исчерпали свои возможности и подлежат эксплуатации. Однако, наряду с этим есть недостача количества соответствующих специалистов, а также имеются трудности в приобретении запчастей и комплектующих.

В беседе с «Арменпресс» главный эксперт Национального центра технической безопасности МЧС Армении Лусинэ Ованнисян сказала, что АБР заинтересовался проблемой обновления лифтового хозяйства в Армении. «Обычно, эксплуатационный ресурс для лифтов составляет 25 лет, что не означает, что эксплуатационный 25-летний ресурс истекает сразу по истечении 25 лет со дня его установки. После землетрясения 1988-го года и блокадных лет лифты долгие годы не работали из-за отсутствия электроснабжения. В 2007-2008 годах был произведен капремонт около 2500 лифтов, более 30 лифтов заменили полностью. Кроме того, ежегодно из городского бюджета выделяются суммы на капремонт лифтов»,- сказала она. По ее словам, если лифты регулярно проходят техобслуживание и капремонт, их эксплуатационный ресурс продлевается, и они подлежат эксплуатации.

Однако старение лифтов превосходит по скорости их замену и обновление. Если лифты регулярно проходят техобслуживание и капремонт, их жизнь продлевается. Минимум раз в год лифты подлежат техосмотру и техэкспертизе. В случае отрицательного заключения инспекция представляет ответственным за эксплуатацию кондоминиумам распоряжение о прекращении эксплуатации лифта. В данный момент, из 4605 лифтов полное заключение выдано 2021. В Ереване отрицательное заключение инспекции сделано по отношению к 29 лифтам. «Однако, на этом наши функции завершаются, мы не имеем прерогативы на отслеживание – прекращена ли на самом деле эксплуатация лифта»,- сказала главный эксперт Национального центра технической безопасности МЧС Армении Лусинэ Ованнисян.

Случаев замены лифтов в старых зданиях пока не было. «Кондоминиумы и жильцы не в состоянии заменить лифты своими силами, необходимо вмешательство государства. В начале 2017-го года мы встретились с представителями АБР, они заинтересованы в поиске суммы на замену лифтового хозяйства в Армении. В первом этапе программы предполагается оценить техническое состояние всего лифтового хозяйства, выявить приоритеты. Пока денег нет»,- сказала главный эксперт Национального центра технической безопасности МЧС Армении Лусинэ Ованнисян. По ее словам, эти вопросы стоят в 5-летней программе правительства Армении.

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