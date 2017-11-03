Заместитель министра иностранных дел Армении принял Генерального директора по вопросам демократии Совета Европы

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян принял 2-го ноября Генерального директора по вопросам демократии Совета Европы Снежану Маркович-Самарджич. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства иностранных дел Армении.

На встрече собеседники обсудили активное сотрудничество Армении с упомянутой организацией в рамках программы действий на 2015-2018 годы и текущие вопросы.