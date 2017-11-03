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Во время боевых действий против PKK в Диарбекире убиты и ранены турецкие полицейские


Во время боевых действий против боевиков Рабочей партии Курдистана –PKK, в Диарбекире были убиты и ранены турецкие полицейские. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk.

АТО проводилось в здании, где засели курдские боевики. Началась перестрелка, во время которой был убит 1 турецкий полицейский, 9 были ранены.

По официальным сведениям, был убит и один из боевиков.

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