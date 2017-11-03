Трамп не сказал, сохранит ли до конца его президентского срока свой пост Тиллерсон

Глава американской администрации Дональд Трамп не может однозначно сказать, сохранит ли до завершения его президентского срока Рекс Тиллерсон пост государственного секретаря США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом хозяин Белого дома заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос о том, сохранит ли Тиллерсон свою должность на протяжении всего президентского срока Трампа, американский лидер ответил: "Мы увидим". "Я не знаю, кто будет на всем протяжении [срока]", - добавил Трамп. Вместе с тем, президент США указал, что "Рекс упорно работает, он прикладывает все усилия".



