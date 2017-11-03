Путин и Макрон считают недопустимым односторонний пересмотр плана по иранскому атому

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона об итогах своей поездки в Иран. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры выступили в поддержку плана действий по иранской ядерной программе и подчеркнули недопустимость ее одностороннего пересмотра, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Владимир Путин проинформировал об итогах своей поездки в Иран. В этом контексте лидеры высказались в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Подчеркнута недопустимость пересмотра этой важнейшей договоренности в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"В ходе обмена мнениями по сирийской проблематике обсуждались, в частности, итоги седьмой Международной встречи по Сирии, проведенной в Астане 30-31 октября. Обе стороны отметили важность совместных усилий в контексте процесса политического урегулирования сирийского кризиса", - сообщает пресс-служба.