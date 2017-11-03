Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь

Twitter сообщил об отключении аккаунта Трампа


Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter был «непреднамеренно отключен» и не работал 11 минут. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении социальной сети.

«Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и в настоящий момент восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось», — заявили в компании.

 

 

 

 



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