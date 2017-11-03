Пучдемон потребовал освободить всех арестованных каталонских политиков

Глава Каталонии Карлес Пучдемон считает арест членов правительства женералитета «серьезной ошибкой и покушением на демократию» и потребовал освободить своих подчиненных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости , oб этом он заявил в эфире телеканала TV3, находясь в Бельгии.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков не вернулись из Брюсселя, куда выехали ранее, и не явились на заседание суда.

"Как легитимный председатель (женералитета) я требую освобождения его советников", — заявил Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV3. Экс-премьер назвал аресты каталонских политиков "тяжелейшим покушением на демократию и ударом по парламентским выборам в регионе в декабре".

Адвокат Пучдемона Поль Бекарт позднее бельгийскому телеканалу RTBF уточнил, что его подзащитный не планирует скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу. При этом, уточняет агентство РИА Новости, решение по главе Каталонии еще не принято — Брюссель может отказаться исполнять выданный Мадридом ордер, если посчитает, что речь идет о нарушениях фундаментальных прав человека.

Тысячи сторонников независимости Каталонии вышли в четверг вечером на митинг протеста против действий властей Испании к зданию каталонского парламента. Митингующие потребовали освобождения из-под стражи каталонских политиков.