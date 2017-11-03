Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября, президенты России и США примут в нем участие. Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о встрече Путина с Трампом пока не решен. "Это еще не определено, если определится, мы об этом объявим", — сказал он.