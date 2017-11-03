Число постоянных жителей Армении, по положению на 1-е октября 2017 года, равно 2 млн 979.6 тысячам человек.

Число женщин среди них равно 1 млн 555.3 тысячам, а число мужчин равно 1 млн 424.3 тысячам. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, городское население Армении, по положению на 1-е октября 2017 года, равно 1 млн 898.8 тысячам человек, а сельское - 1 млн 080.8 тысячам человек. Таким образом, городское население Армении на 818 тысяч превышает сельское.

Больше всего человек проживает в Ереване - 1 млн 076.6 тысяч человек. Население Еревана составляет 56.6% населения республики. На втором месте по числу населения – Армавир: здесь проживает 265.6 тысяч человек. Меньше всего население Вайоц Дзора - 50.1 тысяч человек. Средний возраст населения - 36.2 лет, для мужчин этот показатель равен 34.3, для женщин - 38.0. Средняя продолжительность жизни для женщин - 78.3 лет, для мужчин - 71.6 лет.