Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит США

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 7-11-го ноября посетит США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В рамках своего визита премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретится с рядом официальных лиц. Других подробностей о целях визита не сообщается.