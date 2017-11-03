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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит США


Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 7-11-го ноября посетит США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

В рамках своего визита премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретится с рядом официальных лиц. Других подробностей о целях визита не сообщается.

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