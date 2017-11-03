Европейские индексы - 02-11-17

МОСКВА, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.18% и составил 13440.93 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.07% и составил 5510.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7555.32 пункта, российский MICEX снизился на 0.47% и составил 2073.04 пункта, а RTSI снизился на 0.50% и составил 1118.66 пункта.