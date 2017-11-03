Цены на цветные металлы - 02-11-17

ЛОНДОН, 3 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.37% и составила 2167.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.77% и составила 6883.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.28% и составила 2469.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.63% и составила 12645.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.15% и составила 19375.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.28% и составила 3234.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 2.08% и составила 61250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.