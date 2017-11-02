Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 1 и 2 ноября, раскрыто 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 13 случаев кражи, 7 случаев мошенничества, по 1 случаю похищения человека, грабежа, злоупотребления должностными полномочиями, броконьерства, киберпреступности и умышленного уничтожения имущества, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков и 2 случая изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.