Мэй и Нетаньяху заявили о необходимости борьбы с действиями Ирана в регионе

Премьер-министры Великобритании и Израиля Тереза Мэй и Биньямин Нетаньяху убеждены в том, что ядерное соглашение с Ираном должно быть сохранено, хотя международное сообщество должно противостоять "дестабилизирующей деятельности" Ирана в регионе.

"Они обсудили Иран, и премьер-министр подчеркнула, что Великобритания по-прежнему горячо поддерживает соглашение, и что и мы, и наши партнеры — французы и немцы — убеждены, что оно необходимо для обеспечения стабильности в регионе", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», говорится в сообщении официального представителя канцелярии премьер-министра по итогам встречи Мэй и Нетаньяху в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

"Они сошлись на том, что соглашение должно должным образом осуществляться, и что международное сообщество должно единым фронтом противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, в том числе его поддержке "Хезболлах" в Сирии и Ливане", — отметил представитель офиса британского премьера.