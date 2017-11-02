Путин пока не знает о создающемся Овечкиным движении Рutin Team

Президент России Владимир Путин пока не знает о том, что ведущий российский хоккеист Александр Овечкин создает общественное движение Putin Team.

"Нет, пока не знает", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, ответил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, осведомлен ли Путин о планах Овечкина по созданию общественного движения.

Песков оставил без ответа вопрос об отношении Кремля к данной инициативе.

О создании общественного движения поддержку Путина нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" сообщил в среду на своей странице в Instagram.