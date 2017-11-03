Ереванский бестселлер 4/84: В рейтинговой таблице - «Избранные страницы» Паруйра Севака

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 2-м месте - книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте -«Рыжеволосая Женщина» Орхана Памука. Новый роман Орхана Памука рассказывает историю любви, случившуюся в небольшом городке недалеко от Стамбула. Главный герой книги — юный стамбульский лицеист, полюбивший актрису бродячего театра, загадочную Рыжеволосую Женщину, которая каждую ночь рассказывает немногочисленной публике старинные сказки и предания. Впервые познав опьянение любовью, ревность, ощущение свободы и ответственности, Джем Челик пронесет эти чувства через всю жизнь, чтобы через тридцать лет вновь встретиться со своим прошлым лицом к лицу...

перевод с турецкого – Арпи Атабекян. Редактор – Аркменик Никогосян.

На 4-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.

Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

На 5-м месте - «Избранные страницы» великого армянского писателя Паруйра Севака. Этот сборник составлен его сыном, кандидатом филологических наук Арменом Казаряном. Издательство включило в этом сборник как лучшие поэтические произведения Севака, так произведения, включенные в школьную программу. Сборник завершается подробной автобиографией Севака, которую он в свое время написал по заказу московского журнала «Вопросы литературы».

На 6-м месте - книга ссовременного армянского писателя Давида Самвеляна “Зима Родена”. Она содержит рассказы, эссе, главной темой которых являются конфликты человеческих характеров и натур, поведение и внутренний мир людей, изменение взаимоотношений в течение лет. Редактор – Арминэ Бояджян.

На 7-м месте - «Сиддхартха» - одно из лучших произведений Германа Гессе, узаконивших для культуры минувшего столетия принципы постмодернистской литературы. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в восточную философию. Гессе просто и лаконично, и вместе с тем, с изрядной долей философии описал жизненный путь обыкновенного индийского брахмана, который, по книге, встретил в Жизни Будду и был его учеником. Это глубокое содержание, вечные вопросы, терзания, радость, слёзы, отчаяние, наслаждение. Всё слилось в этой книге, всему дан ответ в конце её. Перевел Ашот Алексанян.

На 8-м месте - книга «Избранные новеллы» Стефана Цвейга. В ней размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

На 9-м месте - «Избранные новеллы» знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю книга Джона Грина «Бумажные города». Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в "карательной операции" против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла... оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти девушку.

Перевела Алина Мирзоян, редактор – Лусинэ Гамбарян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.