В повестке встречи главы МИД РФ с генсеком ОБСЕ будет также вопрос урегулирования конфликта Нагорного Карабаха

В Москве 3 ноября состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, планируется подробное обсуждение текущей повестки дня ОБСЕ, деятельности ее институтов и миссий, а также хода подготовки к предстоящему 7-8 декабря с.г. в Вене заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Россия последовательно выступает за повышение эффективности ОБСЕ, укрепление её роли в европейских и международных делах. Убеждены, что, несмотря на наблюдающийся кризис доверия, у Организации сохраняется потенциал, который можно и нужно использовать для принятия коллективных решений по актуальным вопросам безопасности и сотрудничества в Евро-Атлантике.

Подчеркнём нашу поддержку роли ОБСЕ в приднестровском и нагорно-карабахском урегулировании, Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, а также в конструктивном ключе отметим деятельность Организации на Балканах.

В части содействия ОБСЕ урегулированию ситуации на Украине выскажемся в поддержку работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отметив важность обеспечения объективности и полноты её работы, взаимодействия с властями ДНР и ЛНР, в т.ч. по вопросам безопасности наблюдателей и свободы их передвижения. Поднимем тему языковой политики Киева в свете недавно принятого на Украине закона «Об образовании».

Намерены подчеркнуть важность повышения роли ОБСЕ в борьбе с общими для региона вызовами – международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в киберпространстве.

Считаем важным повысить профиль антинаркотической работы ОБСЕ. Будем продолжать осуществлять совместный с ОБСЕ проект по обучению на базе учебных заведений МВД РФ наркополицейских из Афганистана и Сербии.

Планируем обменяться мнениями по вопросам экономико- экологического измерения ОБСЕ. Главным на сегодняшний день приоритетом работы на этом направлении считаем тему «интеграции интеграций». ОБСЕ может стать подходящей площадкой для сопряжения интеграционных процессов, выстраивания отношений между ЕАЭС и Евросоюзом, а в перспективе – формирования единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», - говорится на сайте МИД РФ.