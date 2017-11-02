Мы намерены активизировать работу по созданию совместных компаний для продвижения евразийских брендов: Тигран Саркисян

Усиление приграничного и межрегионального сотрудничества между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) все в большей степени становится трендом евразийской интеграции. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 2 ноября, открывая Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии» совместно с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. Председатель Коллегии ЕЭК напомнил, что, в частности, между регионами Казахстана и России заключено порядка 300 соглашений.

«Благодаря стратегии открытости, поддержки добрососедских отношений и выстраивания кооперации, Оренбургская область стала активным участником интеграционных процессов, – сказал Тигран Саркисян. – Можем только приветствовать и поддерживать стремление регионов привнести динамику в наше общее дело. Мы с радостью отмечаем, что взаимная торговля между странами Союза растет, а приграничные регионы демонстрируют все более высокую привлекательность для иностранных инвесторов».

Со своей стороны губернатор Оренбургской области Юрий Берг подчеркнул, что за время работы форум, который проходит уже в седьмой раз, «не раз подтверждал свой статус эффективной международной площадки, на которой в интеграционном контексте обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия и социально-экономического развития». Юрий Берг выразил признательность руководству Евразийской экономической комиссии за поддержку мероприятия второй год подряд. Он отметил, что это «помогает нам существенно расширить спектр рабочих тем».

По словам председателя Коллегии ЕЭК, наднациональное право в странах ЕАЭС способствует формированию более совершенной юрисдикции и регулированию в разных отраслях. У граждан Союза появилась возможность без квот и разрешений свободно жить, учиться и работать в любом государстве-члене, получать бесплатную скорую медицинскую помощь и т.д.

Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективность межрегиональных отношений, также является транспортно-инфраструктурная интеграция. В Союзе реализуется согласованная транспортная политика, «дорожная карта» по которой на 2018–2020 годы принята в ходе последнего заседания глав правительств.

В числе стратегических задач ЕАЭС – реализация цифровой повестки Союза, которую утвердили президенты государств-членов 11 октября в Сочи. Евразийская экономическая комиссия будет отбирать цифровые интеграционные проекты и участвовать в последующей работе над ними.

«Мы также намерены активизировать работу по созданию совместных компаний в реальном секторе экономики, которые смогут формировать и продвигать евразийские бренды, – подчеркнул Тигран Саркисян – Мы надеемся, что регионы стран Союза станут драйверами запуска совместных проектов и продвижения по всем стратегическим задачам интеграции».

В заключение председатель Коллегии ЕЭК призвал усилить интенсивность и глубину не только двусторонних отношений, но и многостороннего диалога между регионами стран Евразийского экономического союза, в том числе не имеющих общих границ.

В рамках визита в Оренбург Тигран Саркисяна также выступил с лекцией перед студентами Оренбургского государственного университета. Он рассказал о значении и целях евразийской интеграции, ее влиянии на экономики стран-участниц, о том, как ЕАЭС выстраивает торговые связи с третьими странами, и заявил о необходимости развития цифровой повестки Союза.

Кроме того, Председатель Коллегии ЕЭК вместе с главами регионов стран ЕАЭС, в том числе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, посетил ряд предприятий Оренбургской области, которые наладили поставки своих товаров в другие государства ЕАЭС.