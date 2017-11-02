Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Армению
19:25, 2 Ноябрь, 2017
Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Алан Мил (Великобритания, Группа социалистов) и Джузеппе Галлати (Италия, ЕНП) 6-7 ноября посетят Армению.
Как сообщает Арменпресс, в ходе обсуждений основной акцент будет на последних политических событиях и текущих реформах по реализации новой Конституции, независимости судебной системы, борьбе против коррупции, а также дальнейших предвыборных реформах.
Содокладчики проведут встречи с президентом, спикером парламента, премьер-министром и министром юстиции Армении. Планируются также обсуждения с политическими фракциями парламента и членами гражданского общества.