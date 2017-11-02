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Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Армению


Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы Алан Мил (Великобритания, Группа социалистов) и Джузеппе Галлати (Италия, ЕНП) 6-7 ноября посетят Армению.

Как сообщает Арменпресс, в ходе обсуждений основной акцент будет на последних политических событиях и текущих реформах по реализации новой Конституции, независимости судебной системы, борьбе против коррупции, а также дальнейших предвыборных реформах.

Содокладчики проведут встречи с президентом, спикером парламента, премьер-министром и министром юстиции Армении. Планируются также обсуждения с политическими фракциями парламента и членами гражданского общества.



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