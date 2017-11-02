По результатам 30-го заседания МПК по сотрудничеству между НС Армении и ФС РФ подписан протокол

По результатам 30-го заседания Межпарламентской комиссии (МПК) по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации подписан протокол. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания сказал сопредседатель МПК, глава армянской делегации Арташес Гегамян.

«В протоколе четко намечены те сферы экономики, в которых мы должны действовать», - сказал Гегамян.

По его словам, с армянской стороны было 9, а с российской – 6 выступлений. «До начала заседания российскую делегацию принял президент Армении. Встреча, которая длилась около часа, очень заинтересовала российских коллег. Они отмечали, что встреча прошла в дружеской и честной атмосфере», - сказал депутат.

Сопредседатель МПК, член СФ РФ Николай Рыжков подчеркнул, что они очень довольны встречей с президентом Армении.

«Сегодня мы провели 30-е заседание, и, принимая во внимание, что наши заседания проводятся два раза в год, это означает, что мы уже проводим 15-е заседание в Армении. И в ходе всех этих 15 заседаний, которые проводились в Армении, президент страны принимал нас. Не было заседания, в рамках которого мы не встречались с президентом», - сказал Рыжков.

Он также добавил, что в ходе заседания особое внимание было уделено необходимости расширения армяно-российского сотрудничества не только в экономике, но и в сфере культуры, образования и гуманитарной деятельности. Николай Рыжков также подчеркнул важность расширения контактов между городами Армении и России.