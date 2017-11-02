Если Азербайджан желает, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку- Тбилиси-Карс, то должен признать независимость Арцаха: Шармазанов

Если Азербайджан хочет, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, то должен де-юре признать независимость Арцаха. Об этом в беседе с Арменпресс сказал вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что Армения может присоединиться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, только если выведет свои войска из «оккупированных территорий Азербайджана».

«Во-первых, сам Азербайджан должен вывести свои войска с оккупированных территорий - Геташена, Мартунашена и Шаумяна. Если есть какие-либо оккупированные территории, то они оккупированы Азербайджаном. Во-вторых, если Азербайджан хочет, чтобы Армения присоединилась к подобным региональным проектам, то должен де-юре признать независимость Арцаха», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что Армения не мечтает присоединиться к региональным проектам Азербайджана.

«Наша мечта - обеспечить прочный мир и стабильность в регионе, что может стать возможным только в том случае, если Азербайджан прекратит свою милитаристскую риторику, признает Республику Арцах и выведет войска из оккупированных территорий Арцаха», - сказал вице-спикер Национального Собрания Армении.