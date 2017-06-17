Предстоящие на 3 ноября мероприятия
17:57, Ноябрь 02, 2017
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- 19:25 Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы посетят Армению
- 19:16 По результатам 30-го заседания МПК по сотрудничеству между НС Армении и ФС РФ подписан протокол
- 17:57 Предстоящие на 3 ноября мероприятия
- 17:48 В США заявили о потере 96% территории боевиками ИГ* в Сирии и Ираке
- 17:43 Председатель НС Армении принял делегацию, возглавляемую Н.Рыжковым
- 17:41 Председатель НС Армении принял Генерального директора по вопросам демократии Совета Европы
- 17:40 Ученые выяснили, что мешает детям высыпаться
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- 17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-11-17
- 17:21 Азиатские индексы - 02-11-17
- 17:14 Толпа «ящеров» пробежала по улицам столицы кантри
- 17:05 Полномочия по координации действий по борьбе с терроризмом от президента перейдут премьер-министру
- 17:00 Критикуйте объективно, не навешивайте ярлыков, не вмешивайтесь в личную жизнь: призыв премьера к журналистам
- 16:59 Свои дома в иракском Курдистане покинули 183 тысячи человек
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- 16:41 Противник открыл огонь по селам на армяно-азербайджанской границе
- 16:35 Шнох-ГЭС, Нойленд, Армянская деревня, Национальный парк «Севан»: Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал инвестиционные программы на 2018-й год
- 16:34 Ксения Собчак будет вести развлекательное шоу "Можем повторить" на телеканале "Пятница!"
- 16:21 Верховный лидер Ирана назвал США главным врагом
- 16:09 Союз экспортеров Турции заявил об отправке в Россию первой партии томатов
- 15:47 Будут установлены единые и четкие условия выдачи некоторых документов, необходимых для осуществления экономической деятельности в Армении
- 15:46 Арпинэ Ованнисян приняла делегацию во главе Бундестага Германии
- 15:43 Шесть бывших членов парламента Каталонии взяты под полицейский надзор
- 15:42 Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отбудет в Индию
- 15:36 Рекордная сделка: в Гонконге продали небоскреб за 5 миллиардов долларов
- 15:32 Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании
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- 15:14 Бейонсе сыграет в киноверсии "Короля Льва"
- 15:05 В здании службы безопасности Центра креативных технологий «Тумо» обнаружена гюрза
- 15:00 Президент Армении Серж Саргсян принял Николая Рыжкова и возглавляемую им делегацию
- 15:00 Представитель ЮНИСЕФ гордится армянскими реформами в области ухода за детьми и инклюзивного образования
- 14:52 Министр ИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Москве
- 14:47 Серж Саргсян затронул вопрос о необходимости поисков альтернативы Верхнему Ларсу
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