В США заявили о потере 96% территории боевиками ИГ* в Сирии и Ираке

Террористическая группировка "Исламское государство"* потеряла 96% территории, которую когда-то контролировала в Ираке и Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

"Учитывая новые успехи Ирака на западе страны, ИГ* к данному моменту потеряло 96% территории, которую она когда-то контролировала в Ираке и Сирии", — написал Макгерк в Twitter.

Спецпредставитель Трампа отметил, что боевикам не удалось "вновь захватить и метра этой территории". Он также сообщил, что боевики ИГ скоро потеряют "весь свой так называемый халифат", в то время как еще десять месяцев назад они планировали крупное наступление из сирийской Ракки.