Председатель НС Армении принял Генерального директора по вопросам демократии Совета Европы

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 2 ноября принял Генерального директора Генерального директората по вопросам демократии Совета Европы (СЕ) Снежану Самарджич-Маркович.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостью, А.Баблоян подчеркнул важность сотрудничества Армении и СЕ, в частности в сфере становления демократии, защиты прав человека, противодействия коррупции.

По словам спикера НС, в итоге завершения первого этапа совместной программы “Сотрудничество в целях эффективного управления” в Армении реализованы четыре национальные программы, зафиксировавшие готовность Армении претворить в жизнь намеченные предприятия.

А.Баблоян, обратившись к последовавшим за конституционными реформами процессам, отметил, что Армения движется по пути демократии, четко отличаясь от ряда стран региона, стремясь к децентрализации власти и осуществляя переход к парламентской системе правления.

Председатель НС А.Баблоян подчеркнул, что Армения, являясь членом ЕАЭС, готова открыто и свободно сотрудничать с разными странами мира.

Глава парламента обратился к обсуждаемому проекту закона “О предупреждении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию”, отметив важность осведомленности общества о законопроекте, поскольку зачастую люди не имеют представления, о чем речь.

Снежана Самарджич-Маркович поблагодарила за прием, подчеркнув важность сотрудничества Армении с СЕ. Она согласилась с мнением спикера НС, что Армения действительно отличается от ряда стран региона значительным прогрессом в вопросах демократии и защиты прав человека, что впечатляет европейских партнеров.

Обратившись к региональным развитиям, г-жа Самарджич-Маркович отметила, что поведение Азербайджана в последнее время действительно вызывает беспокойство и озабоченность.

Подчеркнув важность проекта закона “О предупреждении семейного насилия и защите лиц, подвергшихся семейному насилию”, она выразила надежду, что документ будет принят Национальным Собранием Армении.

В завершение встречи собеседники затронули вопросы, касающиеся защиты прав детей, предотвращения насилий в странах СЕ и Армении.