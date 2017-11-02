Армения предлагает инвесторам выход на рынки ЕАЭС, ЕС, США и Ирана

Для всех своих потенциальных инвесторов Армения представляется не как рынок из 3 миллионов человек, а как территория, которая предлагает вход на несколько крупных рынков. На пресс-конференции, в ответ на просьбу Арменпресс оценить экономическую выгоду Армении от почти трехлетнего членства в ЕАЭС, об этом сказал премьер-министр Карен Карапетян.

«Сегодня, во время переговоров со всеми потенциальными инвесторами и нашими партнерами, мы говорим, что, когда приезжаете в Армению, то вы не приходите на 3-миллионный рынок, а приезжаете на территорию, в страну, где мы максимально обеспечим деловую среду, безопасность, где, в зависимости от ваших интересов, вы можете выйти на рынки ЕАЭС, ЕС, США, Ирана», - сказал Карапетян.

Он подтвердил, что в конце ноября будет функционировать СЗТ с Ираном, что, в свою очередь, обеспечит рынок в 82,5 миллиона человек.

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