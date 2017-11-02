Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-11-17

ЕРЕВАН, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 ноября, курс доллара США вырос на 0.93 драмa и составил 483.99 драм. Курс евро вырос на 1.42 драмa и составил 563.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.32 драм. Курс британского фунта сократился на 1.62 драмa и составил 640.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 145.34 драмa и составила 19871.71 драм. Цена серебра выросла на 2.37 драмa и составила 263.6 драм. Цена платины выросла на 276.32 драмa и составила 14486.95 драм.