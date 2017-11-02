Азиатские индексы - 02-11-17

ТОКИО, 2 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 22539.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.41% и составил 1794.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.37% и составил 3383.31 пункта, а HANG SENG снизился на 0.26% и составил 28518.64 пункта.