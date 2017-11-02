Полномочия по координации действий по борьбе с терроризмом от президента перейдут премьер-министру

Правительство Армении одобрило законопроект о внесении изменений в закон «О борьбе с терроризмом». Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что в результате принятия проекта закон будет согласован с требованиями конституции.

», - сказал он.