Полномочия по координации действий по борьбе с терроризмом от президента перейдут премьер-министру
17:05, 2 Ноябрь, 2017
Правительство Армении одобрило законопроект о внесении изменений в закон «О борьбе с терроризмом». Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Армении Давид Арутюнян отметил, что в результате принятия проекта закон будет согласован с требованиями конституции.«В результате конституционных поправок роль института президента значительно изменилась. В частности, законопроект планирует передать премьер-министру полномочия по координации действий структур и государственных органов, непосредственно осуществляющих антитеррористические действия, формированию и общему руководству оперативного штаба по борьбе с терроризмом», - сказал он.