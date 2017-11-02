Свои дома в иракском Курдистане покинули 183 тысячи человек
Свыше 183 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после начала операции Багдада по восстановлению контроля над спорными курдскими территориями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Международная организация по миграции.
Согласно данным МОМ, с 15 октября свои дома на подконтрольных курдам территориях были вынуждены покинуть 183 тысячи 228 человек, или 30 тысяч 538 семей. Самое большое количество временно перемещенных лиц (ВПЛ) приходится на курдские районы Эрбил (80 802 человека), Сулаймания (46 734), а также на спорный район Дахук (17 154).
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