Критикуйте объективно, не навешивайте ярлыков, не вмешивайтесь в личную жизнь: призыв премьера к журналистам

Премьер-министр Армении Карен Карапетян ожидает от журналистов объективной критики, без навешивания ярлыков, без вмешательства в личную жизнь и вовлечение членов семьи. Как сообщает Арменпресс, об этом Карапетян сказал на пресс-конференции 2 ноября.

«Я очень хочу, чтобы вы были внимательны к нашим программам и делали предложения, мы на самом деле не боимся критики. Я очень заинтересован в том, чтобы экономические журналисты повышали свой профессиональный уровень. Это не значит, что мы профессионалы, а вы нет. Мы тоже должны работать над собой, все губернаторы, все менеджеры. Если ты не работаешь над собой в течение дня, через некоторое время ты не будешь актуален», - сказал Карен Карапетян.

Коснувшись неудач и достижений правительства в прошлом году, а также той мысли, что он перевернет весь мир, премьер сказал: «И сейчас я заявляю, что мы перевернем мир, и у нас будет хорошая страна. У нас много успехов, много неудач. Неудач меньше, чем достижений. Прошу прощения за такой нескромный ответ».