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Словарь Collins выбрал одно из любимых выражений Трампа словосочетанием года


Один из ведущих словарей английского языка - британский Collins English Dictionary - объявил в четверг словосочетание 2017 года, им стало выражение "фейковые новости" (англ.: fake news). С 2016 года частота использования этого словосочетания выросла на 365%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Словосочетание, которое Collins обозначает как "ложная, часто сенсационная информация, распространяемая под видом новостных сообщений" войдет в следующую печатную версию словаря.

Выражение "фейковые новости" часто использует президент США Дональд Трамп, в частности в отношении американских СМИ.

 

 



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