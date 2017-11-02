Противник открыл огонь по селам на армяно-азербайджанской границе

На северо-восточном направлении армяно-азербайджанской государственной границы азербайджанская сторона открыла огонь по армянской стороне. Как сообщил Арменпресс пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, азербайджанские военные также открыли огонь в направлении армянских сел.

«Это были незначительные выстрелы, которые не привели к каким-либо потерям», - сказал Ованнисян.