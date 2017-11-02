Журналистка Ксения Собчак будет вести шоу "Можем повторить" на телеканале "Пятница!". Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе телеканала.

"Это новое шоу "Можем повторить" с Ксенией Собчак и журналистом Антоном Красовским будет выходить по понедельникам в 22:00, начиная с 6 ноября", - отметил собеседник агентства.

"Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного. Одним словом, ведущие совершат захватывающее путешествие во времени и отправятся в самые яркие моменты российской истории", - рассказали об идее шоу в пресс-службе "Пятницы!".

18 октября телеведущая объявила о выдвижении на пост президента Российской Федерации.



