Шнох-ГЭС, Нойленд, Армянская деревня, Национальный парк «Севан»: Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал инвестиционные программы на 2018-й год

Правительство Армении уже наметило основные инвестиционные программы на 2018-й год. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на итоговой пресс-конференции 2-го ноября, отвечая на вопрос, есть ли намеченные инвестиционные программы на 2018-й год, какие из них самые значимые и крупные.

«Среди таких программ - Шнох-ГЭС, Нойленд, Армянская деревня, Национальный парк «Севан» и пр. Мы периодически будем сообщать вам о них»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В ответ на вопрос, есть ли альтернатива дороге, ведущей из Армении в РФ, он сказал, что переговоры ведутся со всеми заинтересованными сторонами.