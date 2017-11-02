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Верховный лидер Ирана назвал США главным врагом


Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал США главным врагом иранской нации. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

"Америка является основным врагом в прямом смысле этого слова", — заявил Хаменеи во время выступления перед студентами.

"Отступление перед лицом США придаст им сил и сделает их наглыми, в связи с этим единственным путем является сопротивление", — подчеркнул он.

Хаменеи напомнил, что Соединенные Штаты сразу после победы Исламской революции заняли по отношению к Тегерану враждебную позицию, а сейчас стремятся навредить соглашению по атому.

Накануне, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, аятолла предложил изолировать США, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами в двусторонних и многосторонних операциях.

 

 



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