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Союз экспортеров Турции заявил об отправке в Россию первой партии томатов


Первая после снятия запрета партия турецких томатов отправлена в Россию в четверг. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости глава союза экспортеров сезонных овощей и фруктов средиземноморского региона Турции Али Кавак.

"Поставки томатов в Россию начались, первая партия отправлена сегодня", — сказал собеседник агентства.

В пятницу на сайте правительства РФ было опубликовано постановление, согласно которому Россия с 1 ноября разрешает ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом РФ объема. Одновременно российский Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому из Турции разрешается ввозить не более 50 тысяч тонн до конца 2017 года.

 

 

 

 



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